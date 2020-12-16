45 günde yargı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 52 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Ahmet Kilisli ile Gerasimos Kalaitsidis hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlının da ülkede yasal statüsü olmadığı belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Polis, 8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaitsidis’in yakalandığını söyledi. Polis, zanlıların operasyon esnasında kaçtıkları ancak makul güç̧ kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda 52 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlıların gönüllü̈ ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu olduklarını hatırlattı.

İkisi de kaçak yaşam sürerdi

Polis, zanlı Gerasimos Kalaitsidis ile Ahmet Kilisli’nin ülkede kaçak yaşam sürdüklerini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yasal statüsü olmamasını dikkate alarak tutuklu yargı kararı verdi. Zanlılar yargılanıncaya kadar 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.