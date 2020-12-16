‘Niyetim kötü değildi ’dedi

Suna ERDEN

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Hasan Sarkar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kızı zorla öptüğü, göğsüne dokunduğu belirtildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul ettiği açıklandı. Zanlının “niyetim kötü değildi” dediği iddia edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Aralık tarihinde yaşandığını belirtti.

Polis, zanlı Hasan Sarkar’ın Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde, soyunma odası koridorunda aynı yerde stajyer olan 17 yaşındaki kız çocuğunu arzusu dışında iki eli ile başından tutup, yanaklarından öptüğünü ve göğsüne dokunduğunu anlattı.

Suçunu itiraf etti

Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilip, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.