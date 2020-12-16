‘Parayı George verdi’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Suriçi bölgesinde, üzerinde 5 adet sahte 500 Euro’luk banknotlar ele geçirilen Enver Akyürek hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçunu kabul eden zanlının sahte paraları İstanbul’da George isimli bir şahıstan aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Özbilen, sahte banknotlar olduğu ihbarını aldığını ve zanlının, Suriçi bölgesinde tespit edildiğini anımsattı.

Özbilen, zanlının üzerinde yapılan aramada 6 adet 500 Euro’luk sahte banknot ele geçirildiğini ifade etti.

Özbilen, tutuklanan zanlının ifadesinde sahte paraları İstanbul’da, George isimli bir şahıstan aldığını ve ülkemize getirdiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru Özbilen, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının turist vizesinin dolmasına 8 gün kaldığını ve serbest kalması halinde davalarından kaçma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Özbilen, zanlının davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 45 günü geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.