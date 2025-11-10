Toplum endişeli

Ömer KADİROĞLU

Ülkeye neredeyse her ay bir tetikçi gönderilmesi, ele geçirilen silahlar, şiddet olaylarının artması vatandaşı tedirgin ediyor. Vatandaşlar, ülkeye gizlice sokulan silahların, yakalanan tetikçilerin, saldırıların toplumda korkuya yol açtığını ifade etti.

Vatandaşlar, sınır kapılarında ve giriş noktalarında daha sıkı kontroller yapılması gerektiğini vurguladı. Denetimlerin yetersizliği nedeniyle ülkede suç oranlarının arttığını savunan vatandaşlar, bu durumun kamu güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Bazı vatandaşlar, geçmişte bu tür olayların yaşanmadığını, ancak son yıllarda mafya yapılarının ve kara para ilişkilerinin artmasıyla ülkenin güvenlik açısından zayıfladığını söyledi.

Devletin gerekli önlemleri almaması halinde olayların daha da artacağına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere “sınır kapılarında ve giriş noktalarında daha sıkı denetim” çağrısında bulundu.

Ne dediler…?

Ömer Tosun

“Ülkeye son zamanlarda giren kayıt dışı silahlar elbette ki bizleri endişelendiriyor. Devlet yetkililerinin bu noktada ülkeye giriş noktalarında çok sıkı denetimler yapması gerekir. Birileri buna göz yumuyordur ki bu ülkeye bu silahlar girebiliyor. O nedenle çok sıkı denetimler ve kontroller yapılmalıdır.”

Ömer Karadayı

“Ülkeye son zamanlarda kaçak olarak giren çok sayıda kayıt dışı silah bizleri endişelendiriyor. Artık Kıbrıs’ta değişen nüfus nedeniyle suçlar da artıyor ve bu silah durumu bizleri çok endişelendiriyor. Bu memlekette herkes herkesi tanır ve bu silahlara hiç gerek yoktur. Bu silahların bu ülkeye girmesinin tek boşluğu denetimin olmaması ve yöneticilerle alakalıdır. Bu ülkeye gelen silahlar kime karşı kullanılacak? Bunun önlenmesi adına çalışmalar yapılması gerekiyor.”

Eser Öztunca

“Ülkeye giren kayıt dışı çok sayıda silah bizleri endişelendiriyor çünkü herkesin can güvenliği tehlikeye giriyor. Korsan bir memleket olduğumuz için değil, son zamanlarda silahların bu ülkeye girmesi her an her saniye bu durumun yaşanabileceğini gösteriyor. Bu ülke eskiden böyle değildi, şimdi mafyalar da var, cinayet işlemeye gelenler de. Bu noktada devlet yetkililerinden de bir beklentimiz kalmadı çünkü artık bir şey olmayacağını biliyoruz. Sınır kapılarında daha sıkı denetimler yapılması gerekiyor. Bu ülkeye elini kolunu sallayarak gelip birilerini öldürüp birkaç saat içinde geri kaçılmasının önlenmesi için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor.”

İlkan Öztunca

“Ülkeye giren kayıt dışı çok sayıda silah bizleri de herkes gibi endişelendiriyor. Bu ülkede eskiden bu tür olaylar yoktu. İş yeri sahibi sandalyeyi kapının önüne koyar, camiye veya öğle yemeğine giderdi, ancak şimdi öyle bir şey yapsanız dükkânı komple götürürler. İpini koparan bunun içinde ve kimse bunu kontrol edemiyor. Bu silahlar bu ülkeye insanların bellerinde gelmiyor. O nedenle sınır kapılarında ve gerek denizde gerek karada devriyeleri artırarak bunun önlenmesi mümkündür. Yetkililerden bu yönde çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Turgay Genç

“Ülkeye son zamanlarda giren kayıt dışı çok sayıda silah bizleri endişelendiriyor. Eskiden bizim ülkemizde böyle şeyler yoktu ancak mafya ve kara para nedeniyle bu ülke çok bozuldu. Bu konuların önlenmesi adına yetkililerin ciddi çalışmalar yapması ve ülkeye girişleri daha sıkı denetim altına alması gerekiyor.”

Alpay Paşa

“Ülkeye son zamanlarda kayıt dışı çok sayıda silah giriyor ve bu bizleri çok endişelendiriyor. Eskiden bu ülke böyle değildi ancak şimdilerde her geçen gün kötüye gidiyor. Yetkililerden beklentimiz bu yönde önlem almaları gerekirken hiçbir şey yapmıyorlar ve sadece koltuklarda oturuyorlar. Cebinde beş kuruşu olmayan bu ülkeye rahatça giriyor. Yetkililerin, ülkeye girişlerde daha sıkı denetimler ve farklı uygulamalar hayata geçirmesi gerekiyor.”