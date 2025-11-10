İki tutuklu var

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde önceki gün gerçekleştirdiği geniş kapsamlı trafik denetimlerinde toplam 2 bin 243 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 366 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 2 sürücü tutuklanırken 49 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıkladığı detaylı verilere göre; rapor edilen trafik ihlalleri arasında öne çıkanlar şunlar oldu: 93 sürücü yasal hız sınırını aşarak hız ihlali yaptı, 20 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı. Sürücülerden 2’si ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanırken, 8’i yalnızca sigortasız araç kullandı. Sürüş sırasında cep telefonu kullanımı nedeniyle 5 kişi, emniyet kemeri takmamak nedeniyle 2 kişi rapor edildi. Muayenesiz araç kullanan 31 sürücü ile seyrüsefer ruhsatı bulunmayan 56 araç da denetim kapsamında cezalandırıldı.

Bunların dışında, trafik levha ve işaretlerine uymayan 6 sürücü, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan 3 kişi, aracın camlarına görüşü engelleyici film yapıştıran 4 araç tespit edildi. Diğer çeşitli trafik ihlalleri ise 136 sürücüyü kapsadı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyumunun sağlanması amacıyla düzenli olarak yapılacağını vurguladı. Ayrıca, özellikle alkollü araç kullanımının ve hız ihlallerinin önlenmesi için denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği belirtildi.

