‘Suça itildim’

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Sami Doğan Motors isimli iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Türkiye’den gönderilen 19 ve 20 yaşındaki tetikçilere silah temin ettiği iddia edilen E.A. ile suç ortağı olduğu ileri sürülen M.G.K. mahkemeye çıkarılarak haklarında 2’şer gün tutukluluk emri alındı. E.A.’nın evinde yapılan aramada silah ve 93 adet mermi ele geçirildi.

Mahkemede söz alan E.A., silahlı saldırı olayını organize eden kişilerin hem kendisini hem de ailesini tehdit ettiklerini ve bu baskı altında suça itildiğini söyledi. Zanlı E.A., “bana ailemin fotoğraflarını ata-rak baskı kullandılar” derken, taksicinin olayla ilgisi olmadığını savundu.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar H.A. (E-20) ile M.E.N. (E-19)’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Maraton marka tabanca ile Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve bir adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, olayda kullanılan tabanca, zanlıların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzeydoğu istikametindeki dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ve kaldıkları pansiyonda yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlılar H.A. ile M.E.N.’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A.’nın olay-da kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı K.’nın da suçla bağlantısı olduğuna dair tespit yapılarak, aynı gün tutuklandı-ğını aktardı.

Evinde silah ve mermi bulundu

Polis memuru; zanlı E.A.'nın kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokak’taki adresinde yapı-lan aramada apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile 93 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru; zanlı E.A.'nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alı-nacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, olayın infiale neden olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Tehdit edildiğini öne sürdü

Savcı, polise sorular yöneltti. Polis, savcının sorusu üzerine zanlı E.A.'nın ifadesinde bu işi organize eden şahıslar tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle silahı temin ettiğini söylediğini aktardı. Savcı, zanlı M.G.K.’nın meseleyle bağlantısının ne olduğunu sordu. Polis, zanlı E.A.'nın cep telefonunda yapı-lan incelemede zanlı K. ile WhatsApp üzerinden görüşmeleri olduğunu ve ondan yardım isteyerek ikametgahının önünde polis olup olmadığı yönünde kontrol yapmasını istediğini tespit ettiklerini açık-ladı. Polis, zanlı M.G.K.'nın da kontrol yaptığını ve ortamın temiz olduğu yönünde bilgi verdi.

Savcı son dönemlerde bu tür olaylarda artış olduğunu, toplumda infiale ve tedirginliğe yol açtığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı E.A. ise “Ailemle ciddi bir şekilde tehdit edildim, ailemin bana fotoğrafı atıldı ve o şekilde tehdit edildim. Taksici arkadaş K.'nın suçu yok, sadece ona soru sordum. Bu işi organize edenleri polise söyledim” dedi. Mahkeme; zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.