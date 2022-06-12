Uyuşturucu şüphesi var

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan 19 yaşındaki sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya gözaltına alındı.

Daha önce uyuşturucu madde tarassudu suçundan tutuklanan sürücüden kan örneği alındı. Kan örneği sonuçlarının bir hafta içerisinde belli olacağı, gözaltına alınan sürücünün bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Dikkatsiz sürdü

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre; saat 07.30 sıralarında JR 028 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya, Haspolat’ta Ergüden LTD. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda bulunan yaya Hakkı Afşin’e çarptı. Afşin kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya gözaltına alındı.

Kazayı duyan Hakkı Afşin’in yakınları olay yerine akın etti; babasının cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gözaltına alındıktan sonra karakola götürülen sürücü avukatı eşliğinde trafik ve narkotik ekiplerinin gözetiminde kaza mahalline getirildi. Kaza mahallinde ve zanlının aracında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir madde tespit edilmedi. Alkol ve uyuşturucu testi için sürücüden kan örneği alındığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü tekrar karakola götürüldü. Sürücü bugün mahkemeye çıkarılacak.

Yargılanmayı bekliyordu

Aktan Naim Yıltan Birkaya, 2022 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen Bataklık’ operasyonunda tutuklanan 7 zanlı arasında bulunuyordu. Piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yüzlerce hap ve eroin ile tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan zanlı yargılanmayı bekliyordu.