Girişimler başarılı

Güney Kıbrıs’ta savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 30 teknoloji şirketinin bulunduğu, bu şirketlerin hem askeri, hem de barışçıl amaçla kullanılması mümkün olan ürünlerin planlanmasında ve ithalatında rol üstlendikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Araştırma ve İnovasyon Derneği” Başkanı Dr. Tasos Kunudis’le, Güney Kıbrıs’ın savunma sanayisindeki yeri hakkında gerçekleştirilmiş bir röportaja geniş yer verdi.

Kunudis röportajında özetle, günümüz savunma sanayisinde yaşanan yeniliklere değinerek, eskiden dev şirketlerin ürettikleri çok pahalı silah sistemlerinin yerini günümüzde, ticari ürünlerle imal edilebilecek daha teknolojik sistemlerin aldığını belirterek, Güney Kıbrıs’ta da 30 şirketin bu alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Rum şirketlerinin özellikle son üç yılda, Avrupa’nın önemli şirketleriyle işbirliği içerisinde girdiklerini, Rum Savunma Bakanlığı’nın da desteğiyle toplam değeri 172 milyon 500 bin Euro olan 17 adet yeni Avrupa savunma sistemi geliştirilmesi sözleşmesine dahil olduklarını vurgulayan Kunudis, şu anda Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretme ve sistem bakım/onarımları için gerekli altyapı desteğine sahip olduklarını belirtti.

Kunudis, buna karşın, yerel savunma sanayinin Rum Savunma Bakanlığı’nın silahlanma planlarında yer almaması sebebiyle RMMO’nun bu imkanlardan yararlanamadığını, ilk başarılı işbirliklerinin ise en kısa sürede başlamasını umut ettiklerini ifade etti.

Kunudis, Dernekleri tarafından 23 Ocak tarihinde ilk savunma ve güvenlik sempozyumunun organizasyonunu gerçekleştireceklerini, Rum Savunma Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek sempozyum çerçevesinde Yunan Havacılık ve Uzay Güvenliği Şirketler Birliği’yle işbirliği anlaşması imzalayacaklarını belirterek, yakın zamanda Fransa, Çek Cumhuriyeti ve diğer bazı ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalamayı planladıklarını sözlerine ekledi.