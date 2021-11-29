Evi depo gibi

Lefkoşa’da mağazalardan hırsızlık yapan Muhammed Ayaz Khan, yakayı ele verdi. Bir günde dört ayrı mağazadan kıyafet çaldığı tespit edilen zanlının evinde birçok ürün ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Lefkoşa’da 4 ayrı mağazadan 5 bin lira değerinde kıyafet çaldığı açıklandı. zanlının evinde de çalıntı olduğu düşünülen kıyafetler bulunduğu belirtilirken, hangi mağazalardan aldığının araştırılacağı bildirildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Muhammed Ayaz Khan’ın 26 Kasım 2021 tarihinde Lefkoşa'da müşteri olarak gittiği Piassa isimli mağazadan toplam değerleri 565 TL olan muhtelif giyim eşyalarını, Mod A Black isimli mağazadan toplam değerleri 179 TL olan muhtelif giyim eşyalarını, GS Store isimli mağazadan toplam 149.99 TL değerindeki muhtelif giyim eşyalarını, Karaca isimli mağazadan toplam değerleri 678 TL olan muhtelif giyim eşyalarını ve Armani Exchange isimli mağazadan ise toplam değerleri 3bin 488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığını söyledi.



Polis memuru, zanlının son girdiği Armani Exchange isimli mağazadan çıkarken, suçüstü tespit edilip tutuklandığını anlattı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Polis, zanlının ikametgâhının arandığını; Lefkoşa mağazalarından alındığı üzerindeki etiketlerden belli olan birçok giyim eşyası bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ikametgâhında bulunan ve çalıntı olduğuna inanılan muhtelif giyim eşyalarını nereden aldığının henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis, zanlının giyim eşyalarını çaldığı mağazalarda bulunan kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.