Avrupa’ya uyum

Güney Kıbrıs’ta organize suçla mücadele amacıyla kurulacak olan ve daha önceden “Kıbrıs FBI’ı” olarak duyurulan yeni güvenlik biriminin adı “Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü” (DAOE) olarak açıklandı.

Fileleftheros gazetesi; DAOE’nin gelecek ay resmen faaliyete geçmeye hazırlandığını ve yeni müdürlük için Lefkoşa’nın “Akropolis” bölgesinde bulunan bir binanın devlet tarafından satın alınmasının planlandığını yazdı.

Gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın kuruluş çalışmalarını hızlandırdığını ve yeni yapılanmada, Narkotik Polisi (İKAN) ile İstihbarat Analiz ve Yönetim Birimi’nin (İDAP) birleştirileceğini kaydetti.

DAOE müdürlüğünün temel stratejisinin, organize suç örgütlerinin mali faaliyetlerini izleyerek “paranın izini sürmek” olacağını belirten gazete, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı finans hareketlerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ve bu kapsamda soruşturmaların, “Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi” (MOKAS) ile iş birliği içinde yürütüleceğini yazdı.

Haberde, DAOE’nin kurulması fikrinin eski bakan Marios Harçiotis döneminde ortaya atıldığı anımsatılırken, ilk müdürün, İKAN Başkanı Hristos Andreu olmasının beklendiği ifade edildi.

