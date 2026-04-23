Uzmanlık işe yaramadı

Hırsızlık suçundan kabarık sabıka dosyası bulunan, son olarak 2023 yılında 2 buçuk yıl hapse mahkum edilen H.Ö. (E-56), yine rahat durmadı. Lefkoşa’da bir süpermarkete giden zanlı, iki alışveriş arabasını doldurduktan sonra ödeme yapmadan dışarı çıktı. Market çalışanları tarafından fark edilen zanlı, çaldığı 15 bin liralık ürünlerle suçüstü yakalandı.

Şimdiye kadar 30 ayrı suça karışan, 14 yaşından beri hırsızlık olaylarına karışan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, mahkemede olgular aktarıldı.

Polis memuru; zanlının 21 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının market içerisinde dolaştıktan sonra çeşitli reyonlardan toplam değeri 15 bin 856 TL olan muhtelif ürünleri alarak ödeme yapmadan market dışına çıktığını söyledi.

Polis, olayın market çalışanları tarafından güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu fark edildiğini ifade ederek, zanlının ürünleri ödemeden çıktığının tespit edilmesi üzerine çalışanlar tarafından market dışında alıkonulduğunu ve polise haber verildiğini kaydetti.

Olay yerine intikal eden Adli Şube ekiplerinin zanlıyı tutukladığını belirten polis, çalınan çeşitli ürünlerin de emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini, ayrıca olay anına ait kamera görüntülerinin emare olarak temin edildiğini ve meseleyle ilgili üç ayrı tanık ifadesi alındığını söyledi.

KKTC’nin her yerinde suç işledi

Zanlının askıda davası bulunmadığını ancak geçmişinde benzer suçlardan toplam 30 ayrı meselesi olduğunu ifade eden polis, bu suçların KKTC’nin farklı ilçelerinde işlendiğini belirtti. Zanlının 14 yaşından itibaren benzer suçlar işlemeye başladığını da aktaran polis, son olarak 2023 yılında 2 buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.