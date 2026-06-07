İki toplumlu etkinlik

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen onur yürüyüşü büyük katılımla gerçekleşti.

ACCEPT LGBTQI+ Cyprus tarafından düzenlenen Kıbrıs Onur Yürüyüşü, Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

“Yola çıkın. Kendi gururlu yolunuz” sloganıyla yapılan yürüyüş için katılımcılar öğleden sonra Lefkoşa Belediye Bahçesi’nde toplandı. Etkinliğe çok sayıda kişi katılarak destek, kabul ve eşitlik mesajları verdi.

Organizasyon tarafından belirlenen sloganın, hem LGBTQI+ topluluğu hem de daha geniş toplum kesimlerine hitap ettiği, özgür irade ve ifade özgürlüğü temasını öne çıkardığı ifade edildi.

Kıbrıs’ta bu yıl 12’ncisi düzenlenen Onur Yürüyüşü’nün ilk kez 1 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Etkinliğin, Cumhurbaşkanı ve Lefkoşa Belediye Başkanı himayesinde düzenlendiği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026, 01:28