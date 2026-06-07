İran’a çalışıyor

İngiltere’nin, İngiliz vatandaşı 45 yaşındaki Raşad Sultanov’un casusluk suçlamasıyla yargılanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’tan iadesini talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Sultanov’un geçen yaz Ağrotur Üssü’ndeki İngiliz askeri tesislerini fotoğrafladığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklandığını ve Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının sürdüğünü aktardı. Haberde, İngiltere’nin Brexit sonrası yürürlüğe giren Ticaret ve İş Birliği Anlaşması çerçevesinde çıkardığı yakalama ve iade emrinin geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’taki yetkili makamlara ulaştığı, bu gelişme üzerine Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın ertelendiği kaydedildi.

İngiliz makamlarının Sultanov’un Ağrotur Üssü’nde casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdüğü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Adalet Bakanlığı’nın ise iade talebine ilişkin resmi belgelerin gönderilmesini beklediği belirtildi.

Haberde, Rum istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre Sultanov’un, İran adına istihbarat topladığı iddia edilen Azeri-İranlı Elşad Elçin Hacıyev’in liderlik ettiği bir ağ içinde faaliyet gösterdiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı. Hacıyev’in İran istihbaratıyla bağlantılı bir casusluk ağını yönettiği ve Sultanov’un da aralarında bulunduğu kişileri yönlendirdiğinin iddia edildiği ifade edildi.

Sultanov’un avukatının ise müvekkilinin hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunduğunu savunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğu, savunma tarafının soruşturmanın temelini oluşturan gizli istihbarat bilgilerine erişim sağlanamadığını belirttiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Sultanov’un Ağrotur Üssü ile Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün fotoğraflarını çektiği, özel ekipman kullandığı ve elde ettiği verileri şifrelenmiş dosyalar halinde üçüncü kişilere gönderdiğinin iddia edildiği bilgisine yer verildi.

