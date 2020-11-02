Büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Açık Pazar’ı ziyaret etti

Büyük ilgi gördü

 Onur ULAĞ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk kez halka bir araya gelen Tatar, esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi.
 Fiyatları da inceleyen Tatar, sosyal medya hesabından Pazar yerinde çekilen fotoğrafları “Açık Pazar’da Lefkoşa’da halkımız ile buluştuk” notuyla paylaştı. 

Bazı ürünler ucuz bazıları pahalı
Bu arada vatandaşlar da haftalık alışverişini yapmak için Pazar yerine akın etti. Pazar yerinde bazı ürünler ucuz fiyatıyla yüz güldürürken, bazıları cep yaktı. Domates, salatalık, fasulye 6 ile 8 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulurken, yeşil zeytin kilosu 13 liradan tezgahtaki yerini aldı. Patates, nar kilosu 3 liralık fiyatıyla yüz güldürürken, acı biber 10 liradan alıcı bekledi. 
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;
Mandalina: 5 TL
Patlıcan: 3 kilo 10 TL
Soğan: 4 TL
Üzüm: 12 TL
Salatalık: 6,5 TL
Domates: 7 TL
Fasulye: 8 TL
Yeşil Zeytin: 13 TL
Erik: 10 TL
Armut: 10 TL
Nar: 3 TL
Patates: 3 TL
Acı biber: 10 TL
Havuç: 4,5 TL
Bamya: 7 TL.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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