Haftalık Kathimerini gazetesi; Brüksel, New York ve hatta Berlin’deki dış oyuncuların, şu anki aşamada, Kıbrıs sorununa ilişkin düşük bir etkin katılım isteği ve düşük beklentilere sahip olduğunu yazdı. Gazete Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika ve Yapısal Reformlar yetkilisi Veronica Favalli’nin konuyla ilgili görüşlerine yer verdi.

Brüksel’in, ısrar ettiği resmi çizginin, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunu, ayrıca olası müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi yönünde olduğunu yazan gazete, gazetenin kendisinin, AB’nin “iki devlete dayalı çözüm ve Kıbrıs’taki iki devlet varlığına” ilişkin söylemlerini nasıl gördüğüne dair soru sorduğunu belirtti.

Habere göre, bu sorulara yanıt veren Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika ve Yapısal Reformlar yetkilisi Veronica Favalli, AB’nin, Kıbrıs sorununa, siyasi eşitlikle, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, kapsamlı bir çözüm bulunmasına tamamıyla bağlı olduğunu ifade etti.

Favalli, müzakerelerin, sağlanan eşi görülmemiş görüş birliklerini inşa ederek Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi, ayrıca görüşmelerin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına, BM’nin üzerine anlaşmaya varılan çerçevesine, AB’nin dayalı olduğu ilkelere saygıyla yapılması gerektiğini de belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun geçmişte de olduğu gibi Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına müdahil olmaya hazır olduğunu belirten Favalli, buna; çözüm çabalarına destek olmak ve Kıbrıslı Türklere yönelik yardım programının uygulanmasıyla sorumlu olan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğünün (DG REFORM) çalışmasının da dahil olduğunu ifade etti.

Favalli, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerdeki Avrupa Komisyonu Başkanı’nın temsilcisi Peter Van Nuffel’in yerine başka birinin atanması ihtimalinin sorulması üzerine, Nuffel’in emekli olduğunu, sürecin aktif olmaması nedeniyle yeni birinin atanmadığını belirtti.