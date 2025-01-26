Unutulduğunu sandı ülkeye geri geldi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kalıcı sözleşme yapmak için sahte üniversite diploması ibraz eden Emre Okay, 17 yıl sonra ülkeye geri gelince Ercan’da yakalandı.

Tutuklanan zanlı "sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Zanlının montaj yöntemiyle Türkiye Anadolu Üniversitesinden mezun olduğuna dair sahte diploma hazırlayıp, fotokopisini kalıcı sözleşme yapmak istediği Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda görevli sekretere verdiği açıklandı.

Polis; zanlı Emrah Okay’ın "Sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının 17 Ocak 2008 tarihinde 2 ay süreyle geçici olarak çalıştığı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kalıcı sözleşme yapmak amacı ile sahte olduğunu bildiği, adına düzenlenen, Türkiye Anadolu Üniversitesi diploma fotokopisini tiyatronun sekreteri Ü.H.’ye vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Montaj yöntemini kullandı

Polis, olayın bilgilerine 18 Ocak 2008 tarihinde geldiğini ve aynı tarihte diploma fotokopisi ile ilgili TC Anadolu Üniversitesinden yapılan soruşturma neticesinde üniversitede hazırlanan diplomalara hiç uymayıp tamamen montaj yöntemiyle düzenlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, olayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlının Ercan Havalimanından çıkış yaptığının tespit edildiğini ve aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden tutuklama emri çıktığını belirtti.

Zanlının önceki gün Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını kaydeden polis; soruşturmanın devam ettiğini, zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve bunların araştırılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlının avukatı müvekkilinin Türkiye’de yargılandığını ve beraat ettiğini iddia etti.

Polis, bu iddia üzerine zanlının lehine ve aleyhine olan olguların araştırılacağını yazışmaların yapılacağını bu bağlamda talep ettikleri sürenin bu nedenle olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.