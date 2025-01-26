Yeni tutuklamalar yapıldı

Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişletildi. Savcılık, felaketin yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül’ün diğer oteline yönelik operasyon yapılması kararı aldı. Bu kapsamda Ergül’ün Karacasu ilçesindeki otelinde görev yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Yangın felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar 7 şüpheli tutuklandı. Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

Otel çalışanları tutuklandı

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergül'ün diğer otellerine de operasyon yapıldı

Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyonun genişletilmesine karar verdi.

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden dördü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden içeriye alındı.

Belediyeden iki kişi gözaltında

Operasyonun ilk ayağında gözaltına alınan dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Yeni operasyonla birlikte toplamda 11 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Bir skandal daha

Bu arada Kartalkaya'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e bir ihmal zinciri daha ortaya çıktı. Otele ait pistlerdeki teleski ve telesiyejlerin 32 yıllık eski ve bakımsız olduğu ileri sürüldü. En son 32 yıl önce kurulan sistemin Avusturya'dan ikinci el sökülüp getirildiği iddia edildi. Otele ait kayak pistlerinde tatilcilerin kullandığı telesiyej ve teleski gibi mekanik tesisatın çok eski ve bakımsız olduğu, bu yüzden sık sık arıza yaptığı belirtildi. Geçen yıl 3 Şubat'ta trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan arızada telesiyej durmuş, tatilciler mahsur kalmıştı. Telesiyejde soğuk havada mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025, 00:21