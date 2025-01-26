Polisi görünce şaşırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir mağazada, müşteri olarak bulunan Shanrock Zanrinsad işletme içerisinde satışa sunulan elektronik sigarayı alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Shanrock Zanrinsad, 3 gün sonra aynı mağazaya yeniden gidince polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Büşra Bertiz; zanlının 21 Ocak’ta saat 17.50’de İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir mağazadan, 550 TL değerine elektronik sigara çaldığını açıkladı.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen zanlının, 24 Ocak’ta yine aynı mağazaya geldiğini ve soruşturma maksatlı orada bulunan polisler tarafından fark edilerek yakalandığını anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

