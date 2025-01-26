İki tutuklu var

Güney Kıbrıs’ta 22 kilo hintkeneviri ile bir kilo kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Rum Narkotik Şube ile gümrük makamları iş birliği neticesinde Larnaka Havalimanı’nda 51 yaşındaki bir yolcunun bagajında 22 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre; uyuşturucu, Larnaka Havalimanı’na gelen 51 yaşındaki yolcunun bagajında tespit edildi.

Şahıs tutuklanırken, olası işbirlikçilerinin belirlenmesi için de olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan Rum polisinin, tasarrufunda 905 gram kokain bulunduran 25 yaşındaki erkek şahsı tutukladığı belirtildi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre; Rum Narkotik Şube polisleri, bir ihbar üzerine Baf’ta 25 yaşındaki şahsın aracında yaptığı aramada 905 gram kokain ele geçirdi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

