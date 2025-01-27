Üst düzey katılım oldu

Karadeniz Kültür Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Hamsi Festivali'nin 16’ncısı dün Girne’de gerçekleştirildi.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi sebebiyle bu yıl festivalin eğlence kısmı programdan çıkarıldı.

Girne Açık Bölgesindeki organizasyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hamsi Festivali için ülkeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor efsane kalecilerinden Şenol Güneş, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a düzenlediği askerî operasyondan sonra, vatandaşların motivasyonunu yükseltmek amacıyla Ocak 1975'te düzenlenen turnuvaya katılan ve şampiyon olan Trabzonspor takımında forma giyen bazı isimler, bazı milletvekilleri katıldı. Festivalde konuşmalar yapılırken, hazırlanan hamsiler afiyetle yendi.

Öztürkler’den birlik mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi; Bolu'da yaşanan otel faciasından dolayı Anavatan Türkiye'nin acısını paylaştıklarını söyledi.

1974 Barış Harekâtı’nda savaşan gazileri de unutmayan Öztürkler, "Trabzonlu ve Karadenizli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele verdik ve bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

