Para ve altın

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı'ndan çıkış yapan yolcuların valizlerini açarak para ve kıymetli eşya çalmakla suçlanan yer hizmeti görevlisi Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’la ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma amaçlı polis hücresinde tutulan zanlıların yarın mahkemeye çıkarılması beklenirken, polis yeni bulgulara ulaştı.

Hırsızlık olayıyla ilgili yeni tespit yaptığını açıklayan polis, zanlıların 2 ayrı şahsın daha bavulundan bir dizüstü bilgisayar, kadın kol saati, pırlanta yüzük, küpe ile broş ve inci kolye çaldığını belirlediklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Eylül-Kasım ayları arasında, Ercan Havalimanı’nda meydana gelen hırsızlık olayları ilgili olarak polis tarafından gerçekleştirilen Check In Operasyonu kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve Ali Varan tespit edilerek tutuklanmıştı. Zanlıların ilk etapta 4 kişinin valizinden para, ziynet eşyası, takı çaldığı ortaya çıkmıştı.

Polis, zanlılardan Atıcı’nın evinde bulunan ziynet eşyası ve takıların 10 milyon lira değerinde olduğunu açıklamıştı.

Mahkemeye çıkarılarak, haklarında 7 gün tutukluluk emri alınan 3 zanlı yarın yeniden hakim karşısına çıkarılacak.