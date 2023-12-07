21 yaralı var

Ülkede geçen hafta toplam 73 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Sürat hem kaza sebepleri hem de rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasındaki 73 kazanın, 2’si ölümle, 15’i yaralanmayla, 56’sı hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 23’ü süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 10’u ise diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Toplam hasar miktarının 5,715,560 TL olduğu kazaların, 28’i Lefkoşa’da, 16’sı Gazimağusa’da, 15’i Girne’de, 7’si Güzelyurt’ta, 7’si İskele’de oluştu.

2 bin 225 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 11 bin 218 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 225 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 179 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü ise tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (694), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (282), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (138), trafik levha ve işaretlerine uymamak (129), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (98), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (81), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (52), dikkatsiz sürüş (51), muayenesiz araç kullanmak (35), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (26), tehlikeli sürüş (17), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (16), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (13), trafik ışıklarına uymamak (9), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (3), diğer trafik suçları (581).”

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 09:55