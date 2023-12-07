Uyuşturucudan 389 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı rekor düzeyde olduğunu açıkladı.

Kuni, Ocak-Kasım döneminde polisin 326 operasyon gerçekleştirdiğini ve 280 kilogram uyuşturucu ele geçirdiğini belirtirken, 389 zanlı aleyhinde yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Narkotik polisini plaketle ödüllendiren Başbakan Ünal Üstel ise, polis teşkilatının çok iyi çalıştığını belirtti.

Üstel, polise 150 kişilik yeni istihdam olanağı yarattıklarını söylerken, diğer eksiklerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Üstel “her geçen gün nüfusumuz büyüyor. Nüfusumuz büyürken, tehlikeler de büyüyor” dedi.

326 operasyon düzenlendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurlarına plaket takdim edildi.

Törene Başbakan Ünal Üstel, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yetkilileri ve polis memurları ile bazı bürokratlar katıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni törendeki konuşmasında, Ocak-Kasım döneminde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını, yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini açıkladı. Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu kaydetti.

Üstel: Polise 150 kişi alınacak

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının daha verimli hale gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, ülkenin huzuru için hükümetin polis teşkilatının yanında olduğunu vurguladı.

Göreve geldiği günden beri polis teşkilatına polis memuru takviyesi yapıldığını anlatan Başbakan Üstel, 150 kişilik yeni bir alım olacağını söyledi. “Çünkü her geçen gün nüfusumuz büyüyor. Nüfusumuz büyürken, tehlikeler de büyüyor” diyen Üstel, polis teşkilatının da büyütülerek, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara göz açtırılmayacağını vurguladı.

Kuni: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de, bugünün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucunun, tüm devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Kuni, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün, uyuşturucuyla mücadelede çeşitli platformlarda oluşturduğu toplumsal bilincin yanı sıra, tüm kurumlarla yaptığı iş birliği ve halkının desteğiyle gençleri zehirlemeye çalışan, zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Hatipoğlu’ndan polise övgü

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da, böyle bir günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Harcadığınız emek, özverileriniz bizler için çok değerlidir. Çünkü ülkenin güvenliğini sağlıyorsunuz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 09:58