‘İhmal’ suçlaması

Hüseyin ÇİÇEK

Akdoğan ile Vadili anayolu üzerinde 40 yaşındaki Sri Lanka uyruklu Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando’nun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan Muhammad Zaman ile şirkette sorumlu olarak görev yapan Bayram Karamanlıoğlugil, dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Muhammad Zaman’ın, dikkatsizlik sonucu ölümlü kazaya sebebiyet verdiği ve ehliyet sınıfının konu iş aracını sürmek için yeterli olmadığı açıklandı. Şirkette sorumlu olarak görev yapan Bayram Karamanlıoğlugil’in ise Muhammad Zaman’ın aracı sürmesine müsaade ettiği bildirildi.

İş aracı sürmeye yetkisi yoktu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, Muhammad Zaman’ın, 5 Aralık 2023 tarihide saat 10.00 sıralarında, Akdoğan - Vadili Anayolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında, kullanımındaki iş aracı ile ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Fernando’ya çarptığını anımsattı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Fernando’nun, kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirten polis, zanlının ehliyetinin olduğunu ancak ehliyetinin sınıfının, konu iş aracını kapsamadığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca sigorta kapsamı dışında araç kullanma suçunu işlediğini de açıkladı.

Bayram Karalanlıoğlugil’in ise şirkette sorumlu olarak görev yaptığını, kaza esnasında bölgede olduğunu ve Muhammad Zaman’ın konu aracı ehliyet sınıfı kapsamaksızın sürmesine müsade ettiğini anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.