Giderken gözyaşı döktü

Dolandırıcılık suçu başta olmak üzere birçok suç işleyen, 2011 yılından 2019’a kadar 45 kez yargı huzuruna çıkan ve şu anda 29 yaşında olan Kadriye Denise Sürücü, dün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta meydana gelen hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini suçlarından yargılanan sanık, 10 davadan 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararın ardından gözyaşı döken sanık, “İki yıl çok uzun. Gençliğim gitti” diyerek, isyan etti.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, sanığın 12 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de anahtarı üzerinde bırakılan bir eve girerek, komidin çekmesindeki 700 TL parayı sirkat ettiğini söyledi. Başkan, sanığın soğukkanlılıkla böyle bir suç işlemesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın birçok kez aynı suçları işleyip, ıslah olmadığını ifade eden Başkan, sanık hakkında karar verirken, Gazimağusa bölgesi ve Lefkoşa’da meydana gelen 9 ayrı suçtan dolayı askıda olan davaların da dikkate alındığını belirtti. Başkan, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen heyet başkanı, oybirliği ile sanığı 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanığın dikkate alınan diğer suçları

Sanık, 29 Nisan 2023 tarihinde, İnönü’de, isminin baş harfleri Ç.B. olan şahıstan bir tanıdığının kızı olduğunu söyleyerek, taksi parası için 500 TL aldı. Sanık, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yine aynı köyde, Ö.Ç.’den, “Beni Tahir usta yolladı” diyerek 250 TL para temin etti. Sanık, 13 Temmuz’da bu kez Korkuteli’nde, Fidan isimli kafeteryada, 105 TL tutarında aldığı yiyecek ve içeceklerin hesabını, bankamatikten para çekip gelme bahanesiyle işletmeden ayrıldı. Sanık, 18 Temmuz’da parasını daha sonra vereceğini söyleyerek, Güzelyurt’ta bir eczaneden ilaç aldı ancak bin 325 TL’yi ödemedi. Sanık, yine 2023 yılı içerisinde bir güzellik merkezinden 3 bin liralık ürün alıp, bin lirasını ödeyip, 2 bin lirasını vermedi.