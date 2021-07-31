Güney'de çocuklar da aşılanacak

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs salgını sebebiyle alınması gündemde olan yeni önlemlerin bugün toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nda ele alınmasının beklendiği, dün akşam toplanan Bilim Kurulu’nun ise 12-15 yaş arası çocukların aşılanmasına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarının günlük sayılarında son dönemde küçük düşüşler yaşanmış olmasına karşın hastanelerin doluluk oranlarının kritik düzeye ulaşması sebebiyle “Safepass” uygulamasının daha da genişletilmesinin gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, dördüncü bir kapanmadan kaçınmak adına Safepass uygulamasının daha da geniş alanlara yayılmasının öngörüldüğünü belirtirken 12-15 yaş arası çocukların aşılanmasına ise yeşil ışık yakıldığını vurguladı.

Yeni önlemlere ve aşılamalara ilişkin kararların bugünkü Rum Bakanlar Kurulu’nda alınacağını aktaran gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu öneriye olumlu baktığını aktardı.

Aşılanma oranı yüzde 73

Gazete, son günlerde yeni vaka sayılarında yaşanan düşüşün yanı sıra aşılananların sayısında da ciddi bir artış gözlemlendiğini, şu ana kadar nüfusun yüzde 73’ünün ilk, yüzde 64’ünün ise ikinci doz aşılarını olduklarını belirtti.

Haberde, hastanelerde tedavi görenlerin yüzde 93’ünün aşısız ve yüzde 3’ünün ise sadece tek doz aşılı oldukları da vurgulandı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, 6 çocuğun şu anda hastanede korona virüs tedavisi görmekte olduklarını yazdı.

Aralarında bir aylık bir de bebeğin bulunduğunu, çocukların genel durumlarının ise iyi olduğunu aktaran gazete, şu ana kadar 130 çocuğun Coronavirüs tedavisi gördüğünü de vurguladı.