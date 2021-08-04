İadesi isteniyor

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında uyuşturucu trafiğini sağlayan Bitcoint Cartel isimli çetenin kuryesi Selçuk Kömeli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen Ahtapot operasyonuyla tutuklanan zanlı hakkında ek süre talep edilirken, duruşmada çete ile ilgili bilgiler aktarıldı. Güneyde bulunan Bitcoint Cartel çetesinin liderinin kuryelerle Telegram üzerinden iletişime geçtiği, uyuşturucu satışını organize ettiği belirtildi.

Çetenin daha önce birçok kez KKTC’ye uyuşturucu gönderdiği açıklandı. Kıbrıslı Türk olduğu öğrenilen çete liderinin iadesi için talepte bulunulduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde Selçuk Kömeli’nin, Gönyeli’de yaya olarak tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 180 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının üzerinde devam eden aramada pantolonun sağ arka cebinde 2 bin 590 TL ile 300 Euro nakit para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının olay mahallinde bulunan kullanımındaki RZ 441 plakalı motosiklette yapılan kontrolde, koltuğun altındaki bagaj kısmında 330 gram daha Sentetik Cannabinoid bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Araç değil, uyuşturucu deposu

Zanlının gösterimi ile GP 600 plakalı aracın park yerinde tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan aramada bagajda 15 paket halinde 400 gram hintkeneviri, 8 paket halinde 75 gram methamphetamine türü uyuşturucu madde, 25 adet kapsül şeklinde 285 gram ağırlığında kokain bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rixus olarak bildiği şahıs ile internet uygulaması olan Telegram üzerinden irtibat kurduğunu, uyuşturucu maddeleri Haspolat’ta henüz tespit edilemeyen bölgeden ithal ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Zanlının ithal edilen uyuşturucu maddeleri Rixus, isimli şahsın yönlendireceği noktalara atacağına dair itirafta bulunduğunu kaydeden polis, bu iş karşılığında 4 bin 630 Euro para alacağının tespit edildiğini anlattı.

Polis uzun süredir takipteydi…

Polis, uzun süredir Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında uyuşturucu trafiğini sağlayan Bitcoint Cartel adını verdikleri şebekeyi takibe aldıklarını ifade etti. Şu anda güneyde bulunan şebekenin KKTC’ye birçok kez uyuşturucu gönderdiğini kaydeden polis, Bitcoint Cartel’in liderinin isminin bilindiğini, iadesinin talep edildiğini açıkladı.

Şebeke, ‘Telegram’ ile haberleşiyor…

Polis, gönderilen uyuşturucu maddelerin zanlı tarafından teslim alındıktan sonra aranan şahsın Telegram uygulaması üzerinden yönlendirmesi ile KKTC'deki belirli lokasyonlara bıraktırılmak sureti ile uyuşturucu satıcılarının almasını sağladığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya ait cep telefonunun incelenmesi gerektiğini belirtti. Polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.