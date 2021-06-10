Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Nijeryalı 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Lincoln Musa Wachi hakkındaki soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu satarak bir günde 3 bin lira kazandığını itiraf eden zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam edeceği ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlının uyuşturucu temin ettiği şahsı arama çalışmaları sürerken, Lincoln cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Haziran 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Lincoln Musa Wachi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldığını söyledi.



Polis, aynı gün saat 11.40 sıralarında yapılan araştırma sonucu zanlının Lefkoşa’da Şht. Sonay Beyzade Sokak’ta tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.Zanlının üzerinde yapılan kontrolde pantolonun sağ arka cebinde foil kağıda sarılı yarım gram hintkeneviri, sol arka cebinde uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2 bin TL nakit para ile iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında uyuşturucu bulunarak emare alındığını belirtti.Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ve çanta içerisinde 8 adet büyük 5 adet küçük foil kâğıtlarına sarılı toplam 13 paket halinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile rulo şeklindeki foil kağıdı bulunduğunu söyledi.Polis, zanlının maddeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 350 Euro karşılığında 25 gram olarak satın aldığının tespit edildiğini belirtti.Zanlının satın aldığı uyuşturucunun bir kısmını 1 Haziran tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı 3 ayrı şahsa satarak 3 bin TL kazanç elde ettiğini kaydeden polis, bin lirasını şahsi ihtiyaçları için harcadığının tespit edildiğini açıkladı.Zanlının soruşturma kapsamında 8 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, aranan şahsın henüz bulunamadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.