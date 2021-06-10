CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet bugün KKTC’ye geliyor. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet saat 08.30’da özel uçakla KKTC’ye gelecek ve ardından saat 09.30 Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını, saat 10.00’da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret ederek anıtlara çelenk koyacak.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek.

Kılıçdaroğlu ve heyeti Ana Muhalefet, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edilecek. Kabul saat 13.15’te Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak.

Başçeri konuk heyet onuruna yemek verecek



Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin konuk heyet onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek, saat 14.00’te Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Konutu’nda yer alacak.Konuk heyet öğleden sonra da temaslarını sürdürecek. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet saat Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edilecek. Kabuller Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak.Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlanması ardından saat 17.30’da özel uçakla adadan ayrılacak.