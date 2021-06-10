Temmuz’da başlıyor

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60’ını aşılamayı ve Avrupa Birliği ve Türkiye’deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine entegre olmayı planladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, KKTC karantina takip sistemi “Güvende Kal” uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve Güvende Kal uygulamasını geliştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, basının sorularını yanıtlayarak, süreç hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Güvende Kal uygulaması ile dün saat 12.00 itibarıyla 11 bin 993 kişinin özel bileklik takılarak adaya geldiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, uygulama öncesi, Covid-19 pozitif ve temaslı kişilerin karantina merkezlerinde toplandığını, o günkü şartlarda bunu yapmaya mecbur olduklarını belirterek, “Dijital sistemle birlikte inanıyorum ki ülkeye büyük bir yenilik getirdik, insanımıza büyük bir iyilik yaptık, devletimize de büyük bir kazanç sağladık” dedi.

İyi durumdayız



Göreve geldiklerinden bu yana test sayılarının artırılması, vaka çıkan bölgelerde taramanın genişletilmesi, aşılamanın geliştirilmesi ve önlemli bir şekilde esnaf ve sektörlerin açılımının geliştirilmesi ile bugünkü noktaya gelindiğine değinen Üstel, “Vaka sayılarına bakıldığında dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız” ifadesini kullandı.

Toplumun yüzde 18’i çift doz aşılı

Daha fazla açılım yapılabilmesi için de aşının gerekliliğine değinen Üstel, 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirterek, Temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, KKTC’ye Türkiye’den 50 bin Sinovac aşısı geldiğini, öncesinde de yine Türkiye’den 140 bin aşı geldiğini, Avrupa Birliği’nden 20 bini AstraZeneca, 10 bini BioNTech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini açıkladı. Üstel, toplumun yüzde 18’ine iki doz aşı yapıldığını kaydederek,

2. dozunu bekleyen kişilerle birlikte bu oranın %22’lere çıktığını, Temmuz ayı içinde hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu yineledi. Üstel, gelecek hafta gerçekleştirecekleri Ankara ziyaretinin ardından, gelecek olan aşı sayısının artacağını belirtti.

Yeni uygulamalarla entegre olunacak

Üstel, 1 Temmuz’da Avrupa Birliği’nin Green Pass ve Türkiye’nin e-nabız ve HES kodu uygulamalarıyla entegre olunacağını açıkladı. Bu uygulamalara entegre olunması ile birlikte, gelen kişilerin test, hastalık geçirme ve aşı bilgilerinin rahat bir şekilde sorgulanabileceğine değinen Üstel, vatandaşların yurt dışında çok daha rahat seyahat edeceğini ve ülkeye gelenlerin ise giriş noktalarında, beklemeden, rahatça giriş yapabileceğini kaydetti. Karekod uygulamasının ülke içerisinde işletmelerde de kullanılacağını ifade eden Üstel, bu uygulama ile turizmin önünün açılmasını planladıklarını belirtti.

Küçüközdemir: En önemli projelerden bir tanesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise geliştirdikleri “Güvende Kal” uygulaması ile 12 Nisan’dan itibaren yolcu alımına başladıklarını kaydederek, zamanla gelişen ihtiyaçlara göre yapılan güncellemeler hakkında bilgi verdi. Küçüközdemir, kapasiteleri artırarak ilk başta kısıtlı sayıda dağıtılan bilekliklerin, artık her yolcuya takılabildiğine işaret ederek, süreç içerisinde kazandıkları deneyimle birlikte, gelen yolcuların kısa bir süre içerisinde karantina kayıt işlemlerinin, testlerinin ve bileklik takımlarının gerçekleşebildiğini kaydetti. Kurumlar arası iyi bir senkronizasyon olduğunu belirten Küçüközdemir, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile çok yakın çalıştıklarını vurgulayarak, uygulamanın “kamu-özel iş birliği kapsamında en önemli projelerden bir tanesi” olduğunu söyledi.