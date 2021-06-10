İkisi de öğrenci

Suna ERDEN
Gönyeli'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ‘Taş Kokain’le ilgili soruşturma sürüyor.
Operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu üniversite öğrencileri Obunda Nyeche (39) ile Benard Nyeche (36) dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlıların Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada; Benard Nyeche’nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile elbise dolabında iki adet eski eser olduğuna inanılan madeni para bulunarak emare alındığını belirtti.
Polis, madeni paraların ileri tetkik için adli şubeye teslim edildiğini söyledi. Polis, zanlı Benard Nyeche’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.