İkisi de öğrenci

Suna ERDEN

Gönyeli'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ‘Taş Kokain’le ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu üniversite öğrencileri Obunda Nyeche (39) ile Benard Nyeche (36) dün mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlılar hakkında tutukluluk talep edildi. Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun 8 Haziran 2021 tarihinde saat 12.45sıralarında Gönyeli'de gerçekleştirildiğini anımsattı. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Obunda Nyeche ile Benard Nyeche’nin tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu madde bulunarak, her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.Polis, zanlıların Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada; Benard Nyeche’nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile elbise dolabında iki adet eski eser olduğuna inanılan madeni para bulunarak emare alındığını belirtti.Polis, madeni paraların ileri tetkik için adli şubeye teslim edildiğini söyledi. Polis, zanlı Benard Nyeche’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.