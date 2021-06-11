Limasol Bankası 82 yaşında

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ülkemizin köklü kuruluşlarından Limasol Bankası 82. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bankanın tarihçesi ve 100. yıl hedefleri doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

Kemaler, Limasol Bankası’nın 82 yıl önce 9 Haziran 1939’da Limasol’da o günün ekonomik koşullarından sebep, dönemin İngiliz yönetiminin talimat ve yönlendirmesi ile bir grup girişimci tarafından kurulduğunu hatırlattı. Limasol Bankası’nın 82 yıllık köklü geçmişinden edindiği bilgi ve tecrübeler ile güvenli bir gelecek yaratmak için var gücüyle hem KKTC halkı hem de KKTC için çalıştığını anımsatan Hüseyin Kemaler sözlerine şöyle devam etti:



Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021, 09:06

“Bankamız 82 yıl boyunca birçok farklı yönetim yaşadı. Bunlar İngiliz Koloni Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Federe Türk Devleti ve KKTC Yönetimi’dir. Bankamız bu 5 rejimde başarılı bir şekilde yönetildi. Bunun en temel sebebi ise yasa ile kurallara saygılı olup uymaktır. Ve en önemlisi de müşteri memnuniyetidir. En önemli deneyimimiz de 1974’te Barış Harekâtı’ndan sonra Güney’deki Bankamızı Kuzey’e taşıma başarısı oldu. Hedefimiz Bankamızı 100’üncü yılına ve ileriki yıllara gururla taşımaktır.’’Kemaler: Yan kuruluşlarımız gücümüze güç katıyorSürekli eğitim ve gelişimin önemine inanan Kemaler, ‘‘İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu farkındalıkla ve Yeni Nesil Bankacılık Anlayışımız ile dijital dönüşüm için Limasol Bankacılık Akademi binamızı hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu programla birlikte bankacılık ve finans sektörüne akademik bir vizyon kazandırılmasına katkıda bulunarak; gençlere kariyer geliştirme fırsatı sunuyoruz” dedi.