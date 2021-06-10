Yıkılma riski var

Ömer KADİROĞLU

Dikmen’deki Lavinium Sitesi’nde bir apartmanda meydana gelen zemin kayması sonucu 4 katlı bina yan yattı.

Girne Kaymakamlığı ve Dikmen Belediyesi de bilirkişi raporu ışığında, can ve mal güvenliğini riske atması nedeniyle söz konusu binayı mühürledi, apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Elden edilen bilgilere göre; Bilirkişi Raporu’nda sitenin 17’nci bloğunda zemin kaymasının başladığı, bu nedenle de binanın 8-10 derece yan yattığı öğrenildi.



Binada yaşayan 4 aile daha önce evlerini tahliye ederken, bir aile de önceki gün dairesinden çıktı. Diyalog’a konuşan site sakinleri, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek “Hukuk yolunda hakkımızı arayacağız” dedi.

Ne dediler…?

Enes Telli

“Bina en başından beri bir yöne doğru yatıyordu. Bununla birlikte ilgili müteahhit binanın arka kısmında başlattığı istinat duvarı çalışması ile yapılan kazılar sonucu bina daha da fazla yan yattı. Bir hafta önce polis gelerek bize evlerimizi boşaltmamız gerektiğini bildirdi. Kaymakamlığa, belediyeye ve ilgili müteahhide gittik ancak bir sonuç alamadık. Buradaki evimizi boşaltıp kiraya çıkmak zorunda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Hasip Dereci

“Burada kalan insanlar ne olacak, nereye gidecek kimse bilmiyor. İnsanlar apar topar bir ev bulup gittiler ancak binanın akıbeti ne olacak bilmiyoruz. Hukuk yolunda hakkımızı arayacağız. İlgili müteahhit üç ay içerisinde binayı güçlendireceğini ve evlerimize geri yerleşebileceğimizi ifade ediyor ancak bu psikoloji ile bu eve kim gelip tekrar kalacak. Bu binanın altına bir şey sokup da kaldırıp düzeltme gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre yan yatmış binada kimse kendini güvende hissetmez.”