Güney'deki açılım esnafı umutlandırdı

Güney Kıbrıs’ta 3’üncü tam kapanmanın ardından tüm sektörlerin açılması, ayrıca turizm faaliyetlerinin yoğunlaştırılması büyük bir memnuniyet yarattı. Özellikle lokanta ve cafe işletmecileri, uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldıklarını ve yeni açılımın umut verici olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi 3’üncü kapanmanın son kapanma olduğu umuduyla, mağaza ve dükkan sahipleri ile işletmelerin dün itibarıyla yeniden faaliyetlerine başladığını yazdı.

Gazete Rum ekonomisinin, normal seyrine dönmesi açısından dün önemli bir adım attığını belirtti.



Gazete haberinde SafePass uygulaması konusunda, restoranlardan, mağazalardan, yeme-içme yerlerinden tepkilerin geldiğine de dikkati çekti.Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum polisinin, dün itibarıyla, SafePass uygulamasının denetimine başladığını yazdı.Habere göre polis, ilgili kararnamenin öngördüğü alanlarda denetim yapacak.

Okullar da açıldı

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta iki haftalık tam kapanmanın ardından, tüm okulların dün açıldığını yazdı.

Orta eğitim öğrencilerinin sınıflara hızlı testlerle döndüğünü, hızlı testi olmayanların ise okula girişine izin verilmediğini yazan gazete ilkokullarda ise öğretmen değişiklileriyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandı.