Güney Kıbrıs'ta 2021 için yoğun hazırlık

Güney Kıbrıs’ın, bütün dünyayı etkileyen Coronavirüs pandemisi yüzünden, 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2020 yılında 3 milyon 300 bin turist kaybettiği haber verildi.

2020 yılının Ocak-Aralık ayı döneminde Rum kesimine 631 bin 609 turistin gittiğini ve bu rakamın 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde ise 3 milyon 976 bin 777 olduğunu haber veren Rum basını, bir önceki yıla oranla 2020 yılında, turist miktarında yüzde 84,1’lik bir kayıp yaşandığına dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz Aralık ayında yalnızca 9 bin 682 turist gittiğini ve bu rakamın bir önceki yılın Aralık ayında ise 110 bin 330 olduğunu kaydeden Rum basını, 2020 yılındaki rakamların, turizm sektörünü 37 yıl geriye, yani 1983 yılı dönemine geri götürdüğünü ekledi.

Kuzey Kıbrıs ise geçtiğimiz yıl içinde 239 bin turist ağırladı. İstatistiklere göre 2019’da KKTC’yi ziyaret eden turist sayısı ise bir milyon 69 bindi.

Rum basını, 2021 yılı için turizm örgütünün çok yoğun çalışmalar yaptığını ve geçmişteki kayıpların giderilmesi için programların hazırlandığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 11:24