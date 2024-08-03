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Güney Kıbrıs turizmde başarılı

Yılın ilk 7 ayında Larnaka ve Baf alanları 6 milyon 600 bin, Ercan ise 2 milyon 608 bin yolcuya hizmet verdi

Güney Kıbrıs turizmde başarılı
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  Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanları yılın ilk 7 ayında 6 milyon 600 bin yolcuya hizmet verdi.

   Haravgi gazetesi, yolcu sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış olduğuna dikkat çekti. Yolcu sayısındaki artışın, turist sayısındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor.
   Kuzey Kıbrıs’ta ise Ercan Havaalanı bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 320 bin yolcuya hizmet verdi. Elde edilen bilgiye göre gelen yolcu sayısı bir milyon 287 bin, giden yolcu sayısı ise bir milyon 320 bin oldu.
  Yılın ilk 7 ayında Ercan’a 8 bin 355 uçak iniş 8 bin 358 uçak da kalkış yaptı.  

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 gün Önce

Güney Kıbrıs’taki TURİZM başarılarını görüyoruz da
Kuzey Kıbrıs’taki TURİZM başarısızlığını niye göremiyoruz acaba ?

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 gün Önce

Sayın POWERLESS bey neyin nesi kimin fesisin aklı başımda selim misin bilinmiyor ! Billinen tek şey bu Boş kafayla Sizi Boş Bodrum Hotellerine Bulaşıkçı bile almazlar !

Turkish Power
Turkish Power - 2 gün Önce

Ne basarisi bu kadar kendini acindirma ab ve bm nin ceteleri tarafindan sirt sivazlama ambargo orrospu cocuklugu hepsi bu mu ner3de basari bu zulme rum ugrasa sohoda senin umumhanede orospuluga cikarlardi neyin geyigindesin damat ferit

KKTC
KKTC - 2 gün Önce

YALAN.

Turkish Power
Turkish Power - 2 gün Önce

Hasanaki damat ferit pasa isin gucun palavra biran once sohodaki eski mesleginize geri donunuz

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 gün Önce

Güney Kıbrıs turizimde de başarılı. Bizim siyasiler ve troller da laga luga şampiyonları.

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