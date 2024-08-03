Güney Kıbrıs turizmde başarılı

Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanları yılın ilk 7 ayında 6 milyon 600 bin yolcuya hizmet verdi.

Haravgi gazetesi, yolcu sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış olduğuna dikkat çekti. Yolcu sayısındaki artışın, turist sayısındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta ise Ercan Havaalanı bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 320 bin yolcuya hizmet verdi. Elde edilen bilgiye göre gelen yolcu sayısı bir milyon 287 bin, giden yolcu sayısı ise bir milyon 320 bin oldu.

Yılın ilk 7 ayında Ercan’a 8 bin 355 uçak iniş 8 bin 358 uçak da kalkış yaptı.