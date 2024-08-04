Halka hizmet verilecek

Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda yemin ederek yeni görevine başladı. Yemin töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yargının tarafsız ve bağımsız olarak ülkeye hizmet vermesi bakımından gerekli çalışmaları yapmakta olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yemin töreninde, yargıya verdiği öneme ilişkin açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında, her bir yargıcın, bundan sonraki görevinde, kendi vicdanı ve hür iradesiyle görecekleri farklı duruşmalarda doğru kararlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Bağımsız Türk devleti olan KKTC’de yargının tamamen bağımsız olduğuna işaret eden Tatar, davalarda kimsenin etkisi, tesiri altında karar üretilmediğini, bunun kendisi için ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Girne Kaza Mahkemesi Başkanı olan ve Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Bedevi’nin Cumhurbaşkanı’nın huzurunda yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

Özerdağ, yargının tarafsız ve bağımsız olarak ülkeye hizmet vermesi bakımından gerekli çalışmaları yapmakta olduklarını, daha iyi bir yargı oluşturmak açısından mahkemenin de gerekli çalışmaları yürüterek, halka hizmet vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Fatma Şenol Bedevi’nin özgeçmişi okundu.

Ardından Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin eden Fatma Şenol Bedevi yeni görevine başladı.

Fatma Şenol Bedevi’ye Yüksek Mahkeme yargıçlık cübbesi Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ tarafından giydirildi.

Fatma Şenol Bedevi kimdir?

2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Sayın Fatma Şenol Bedevi 21.06.1980 yılında Lefkoşa’da doğdu. İngiltere’de Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında mezun olup stajını tamamladıktan sonra 13.5.2003 yılında avukatlık kaydını yaptırdı.

2003 yılında Annan Planı görüşmelerinde Federal Yasaların hazırlanması için oluşturulan komitelerde hukukçu olarak görev yaptı. 2008 yılından beridir 143 ülkeden üyesi bulunan Uluslararası Kadın Yargıçlar Birliği’nin üyesi olup 2008 yılında birliğin Panama’da gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Konferansında KKTC’yi temsil etti. 4 Ocak 2007 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına, 12 Kasım 2012 tarihinde Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, 5 Nisan 2016 tarihinde Kaza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Kaza Mahkemelerinde, Lefkoşa, Girne ve Mağusa Ağır Ceza Mahkemelerinde ve son olarak Girne Kaza Mahkemesinde görev yaptı.

