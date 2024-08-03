Keçeli, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altına alındı!

Serhatköy’de sabahın ilk ışıklarında akıl almaz bir olay meydana geldi.

‘Hastayım’ bahanesi ile 112 Acil Servis’ten ambulans talep eden Tolga Keçeli adlı vatandaş, sağlıkçılarla arbede yaşadı; ölümle tehdit etti.

Ambulans ile olay yerinden kaçan Keçeli, bir de Facebook üzerinden canlı yayın açarak, ailesinin kendisini zehirlediğini iddia etti.

Kendisinin öldürülmeye çalışıldığını öne süren Keçeli, canlı yayında yardım çağrısı yaptı.

Keçeli’nin canlı yayınında sağlık çalışanlarını ambulanstan indirdiği ve aracı alarak olay yerinden ayrıldığı görünüyor.

Öte yandan, Keçeli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisini de arayarak, ‘sizi öldürmeye geliyorum’ da dedi.

POLİSTEN AÇIKLAMA YAPILDI!

Polis Basın Subaylığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Tolga Keçeli'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Serhatköy’de sakin Tolga Keçeli'nin rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansın söz konusu yere gelmesi üzerine, Keçeli ambulansın ön koltuğuna binmek istemesi hususunda aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrasında sağlık çalışanlarının izni olmaksızın çalışır durumdaki RHA 4352 plakalı ambulans araca binip, sürerek konu yerden ayrılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gitmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Konu ambulans araç ise ilgili sağlık merkezine telsim edilmiştir."

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.