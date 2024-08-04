Benzeri görülmedi

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de yaşayan 33 yaşındaki Tolga Keçeli, dün sabahın erken saatlerinde zehirlendiği gerekçesiyle 112 Acil Servis’ten ambulans çağrısı yaptı.

Ambulansın gelmesi sonrasında sağlık çalışanlarını araçtan indirerek direksiyon başına geçen Keçeli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek, buradaki sağlık görevlilerini de ölümle tehdit etti.

Polisin Dr.Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’ne uylaşması sonrasında etkisiz hale geçirilen Tolga Keçeli, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, ilgili şahsın uyuşturucu komasına girmesinden şüphelenirken, geçmişte farklı suçlardan tutuklandığı ortaya çıktı.

Ambulansı kaçırdı, Lefkoşa’ya doğru yola çıktı

Serhatköy’de yaşanan akıl alma olay dün 05.00 sıralarında meydana geldi. Ailesinin kendisini zehirlediğini iddia eden Keçeli, ambulansı aradı.

Keçeli, ambulansı beklerken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Sağlık ekipleri gelince ambulansın ön tarafından oturmak isteyen Keçeli, talebi kabul görmeyince sağlık ekiplerini zorla indirip ambulansı kaçırdı.

Keçeli bu esnada da canlı yayına devam etti. Ambulansı sürerek Lefkoşa’ya doğru yola koyulan Keçeli’nin peşine polis ekipleri takıldı.

Keçeli bir yandan ambulansı sürdü, diğer yandan canlı yayında konuşarak, kendisini zehirlediklerini, kimseye güvenmediğini, hastaneye gittiğini söyledi. Sık sık dua okuyan Keçeli, ambulansla

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.

Acil serviste canlı yayına devam eden Keçeli, “Doktorlar bana yardım etsin. Zehirlediler beni” diyerek bağırdı

Uyuşturucunun her tünü içtiğini söyleyen Keçeli, “Ama şu anda uyuşturucu etkisi altında değil ancak sanki 10 gram kokain içmiş gibiyim. Çünkü ailem bana zehir verdi” dedi.

Hastanede yakalanan Keçeli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındı, ambulans da sağlık merkezine telsim edildi.

Mülke tecavüz, darp, hırsızlık gibi birçok suçtan daha önce tutuklanan Keçeli’nin madde etkisi altında böyle bir olaya kalkıştığı öne sürüldü.

Gürkut: Silah zoruyla sağlık çalışanlarını indirdi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Keçeli’nin bir ambulansı kaçırmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Gürkut, kamu hastanelerinin acil servislerindeki eksiklik ve aksaklıklar konusunda uzun süredir Sağlık Bakanlığı ve hükümetten iş birliği talebine yanıt alamadıklarını belirterek, sabah yaşanan olayın durumun ciddiyetini gözler önüne serdiğini söyledi.

Gürkut, 112 Hızır ambulansını çağıran vatandaşın elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirdiğini ve ambulansa el koyduğunu ifade etti.

TIP-İŞ’ten yapılan açıklama şöyle:

“Güzelyurt’ta yaşayan ve “hastalandığı” gerekçesi ile 112 Hızır Ambulansını çağıran bir vatandaş elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirmiş, ambulansa el koymuştur. Ardından ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine gelmiş, yine elinde silahla ve tehditler savurarak acil servise girmiştir.

Yaşanan korku dolu anların ardından silahlı vatandaş etkisiz hale getirilebilmiş ve sağlık çalışanları görevlerine devam edebilmiştir. Bu sırada acil serviste bulunan diğer hastaların tedavilerinde aksama yaşanmaması için kendini tehlikeye atan görevli hekim ve personelin zarar görmemiş olması yüreklerimize su serpmiş olsa bile bu olay acil servis ve 112 çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi ve güvenlik zafiyetini bir kez daha göstermiştir.”

Acil önlem alınmalı

Eylem uyarısı yapan Gürkut açıklamasına şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti acil servislerdeki ve 112 Hızır Acil Servisindeki aksaklık ve eksiklikleri gidermek için derhal harekete geçmeye çağırıyor 31 Ağustos 2024 tarihine kadar somut adımlar atılmaması halinde ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümete iş birliğine açık olduğumuzu, hastalarımız ve sağlık ekiplerimiz zarar görmeden derhal sorunlara çare üretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.”



Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024, 02:01