Komadan çıkamadı

Güzelyurt’ta evinde gerçekleştirilen operasyon esnasında uyuşturucu yutan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Nezif Özhançer hayatını kaybetti. Özhançer, 1 Ağustos gününden beri komadaydı

Polisten yapılan açıklamaya göre; 1 Ağustos 2024 tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler, Nezif Özhançer’in kalmakta olduğu ikametgahta arama yapdı.

Arama esnasında zanlının tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı.

Zanlı arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen maddeyi yutarak, saklamaya çalıştı.

Uyuşturucu yutan zanlı, rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisine kaldırılan zanlı dün akşam hayatını kaybetti.

Zanlının ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

