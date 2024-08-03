Ailesinin kendisini zehirlediğini iddia etti, ambulans ile hastaneye kaçtı

Serhatköy’de sabahın ilk ışıklarında akıl almaz bir olay meydana geldi.

‘Hastayım’ bahanesi ile 112 Acil Servis’ten ambulans talep eden Tolga Keçeli adlı vatandaş, sağlıkçılarla arbede yaşadı; ölümle tehdit etti.

Ambulans ile olay yerinden kaçan Keçeli, bir de Facebook üzerinden canlı yayın açarak, ailesinin kendisini zehirlediğini iddia etti.

Kendisinin öldürülmeye çalışıldığını öne süren Keçeli, canlı yayında yardım çağrısı yaptı.

Keçeli’nin canlı yayınında sağlık çalışanlarını ambulanstan indirdiği ve aracı alarak olay yerinden ayrıldığı görünüyor.

Öte yandan, Keçeli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisini de arayarak, ‘sizi öldürmeye geliyorum’ da dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisini paniğe sokan Keçeli, hastaneye ulaşmasının ardından tutuklandı.

Polis henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.