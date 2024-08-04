Feribot ve deniz uçağı iskelesi törenle açıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde faaliyete geçecek olan Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ve Anamurlu iş insanlarının inisiyatifi ile kurulan ANTSO Denizcilik A.Ş. 2024 yılında 6 yıldır atıl durumda bulunan Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin işletmesini devralarak faaliyete geçirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan iskele, Anamur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında en kısa sürede deniz ulaşımını sağlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

İskele, Anamur’dan feribotla Girne Limanı’na bir buçuk saate ulaşım imkanı sunuyor.

Anamur İskelesi’nin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uraloğlu: Mesafeler kısaldı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılış töreninde, yaptığı konuşmada “Toplam uzunluğu 350 metre olan iskelemizi yolcu tekneleri, yatlar, feribotlar ve deniz uçaklarının yanaşmasına uygun şekilde inşa ettik" dedi.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin 12 Aralık 2023 tarihinde işletilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredildiğini anımsatan Uraloğlu, "Devir işleminin ardından 15 Mart 2024 tarihinde Mersin Valiliği tarafından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Denizcilik Turizm Ticaret ve Anonim Şirketi'ne kiralanmıştır. Şirket tarafından gerçekleştirilen ek üst yapı yatırımları sonrası yapılan başvurunun ardından Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda da Anamur Limanı'nı Uluslararası Liman olarak belgelendirdik" şeklinde konuştu.

"Anamur-Girne rotası en kısa mesafeli deniz rotası oldu"

Bakan Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin Mersin-Gazimağusa, Taşucu-Girne, Mersin-Girne, Taşucu-Gazimağusa Ro-Ro hatlarının ardından Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolcu ve araç taşımacılığı yapılmasına imkan sağlayan; en kısa deniz mesafesine sahip 5. kapısı olarak hizmete başladığını vurgulayarak, "Anamur-Girne rotası da 2 saatten daha az bir süreyle ülkemiz ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olmuştur. Bakanlığımıza bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından verilen Hat Uygunluk Yazısı ile de söz konusu iskelemizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'na yolcu seferleri başlamıştır" dedi.

Uraloğlu, Türkiye’nin KKTC'ye en yakın noktası olan Anamur'da bulunan iskelenin işletmeye alınması ve deniz trafiğine açılmasının, ilçenin ve bölgenin ekonomisine ve turizm faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ataoğlu: Sıra başka projelerde

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

“Kardeş topraklara atmış olduğunuz bu adımlar çok önemli.” diyen Ataoğlu, Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve Anavatan olduğu sürece KKTC’nin yoluna yürümeye devam edeceğini belirtti.

Ataoğlu, 1974 Barış Harekâtı'nın 50. yılında da Anavatan ile birlik beraberlik içerisinde olduklarını herkese gösterdiklerini belirtti.

Ataoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmesini istiyoruz. Aynı dili, aynı para birimini kullananlara bu adaya gelmeleri çağrısını yapıyoruz. Cazip fiyatlarımızla kusursuz bir tatil imkanı sunuyoruz. Amacımız Türkiye’nin her köşesine ulaşmak… Türkiye’den gelen turist sayısının artması için yıllar öncesinden yola çıktık. Kıbrıs’ımız için hep birlikte daha iyisini yapmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi projesinin yanı sıra bundan sonra başka projelere de imza atacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar okundu, kurdele kesimiyle tören sonra erdi.

