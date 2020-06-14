Güney Kıbrıs’ta AIDS vakası bini aştı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan Bin 613 test sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Böylece toplam vaka sayısı 980’de kaldı.

Rum kaynakları, Coronavirüs vaka sayısının 980’de kalmasına karşın AIDS konusunda toplam sayının binin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Fileleftheros’un haberine göre AIDS Destek Hareketi basın sorumlusu Hristos Krasidis 1986’dan 2018’e kadar 1226 HIV pozitif vaka saptandığını ve bu kişilerin takip altında bulunduğunu söyledi. Özellikle 2018’de 78 pozitif vaka saptandığını, pozitif vaka sayısının 2017’de 85, 2016 ve 2015’te 80 olduğunu söyleyen Krasidis “2019 verilerinde de artış olduğunu biliyoruz ve bu artışın 2018’den çok daha yüksek olması bekleniyor” dedi.

AIDS Destek Hareketi’nin “Cyprus Checkpoint programı” çerçevesinde 2015’ten Ekim 2019’a kadar Güney Kıbrıs genelinde toplam 2 bin 868 AIDS testi yaptıklarını, bunlardan 19’unun virüse reaksiyon gösterdiğini, yine bin 580 frengi testinden 36’sının pozitif çıktığını, bu rakamların Güney Kıbrıs için oldukça yüksek olduğunu kaydetti.



10 bin test daha

Bu arada Fileleftheros yeni tip koronavirüs tespiti için özel laboratuvarlarda yapılan testlerden alınan ücretlerin dün itibarıyla test başına 50 Euro’ya düştüğünü, bu düşüşün, son çıkılan 10 bin test ihalesi ve bu ihalede öngörülen 60 Euro ¬tavan fiyatı şartından kaynaklandığını yazdı.

Habere göre 10 bin test, bu günlerde açılacak ticari merkezlerde, eğlence merkezlerinde kapalı mekânlarda görev yapacak çalışanları ve açılacak diğer işletmelerde çalışacakları kapsıyor.

