Yeter artık

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, meslek tadil yasasının Meclise havale edilmemesi halinde 18 haziran günü Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapma kararı aldı.

Diyalog’a konuşan birlik başkanı Umut Öksüz, tadil yasasının meclisin komitesine gönderilmesini istediklerini belirtti. Öksüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizler genel kurulumuzu yaptığımızdan beri hazırladığımız meslek tadil yasamızın dikkate alınmadığını görüyoruz. 2019 yılından beridir bekletiliyor. Türkiye’de ecza odaları vardır, biz de de bir benzeri olarak ecza kurullarının kurulması gerekiyor. Buradaki amaç ülkemizin her bölgesinde örneğin Karpaz’da bir eczanede ilaç eksikliği varsa giderilebilmesi, haberdar olunabilmemiz kimsenin mağdur olmamasıdır. Bu yasa ile ilaca ulaşım ve sıkıntıların aşılması, eczanelerin açma kapama saatlerinin düzenlenmesi ve söz hakkı sahibi olmamız, bölgelerdeki sıkıntıların çözümü için bölge kurullarının oluşturulması düzenleniyor. Ayrıca Eczacılar Birliği Başkanlık sürelerini de kısıtlıyor örneğin uzun süreli başkanlık yapılamayacak iki dönemle sınırlıyoruz, buna ek olarak ilaç ve eczacılık dairesi ile birlik olarak bizim de denetleme görevine ortak olabilmemizi sağlıyor. Bu yasa tadilinde bakanlığın müdürlerinin imzası, savcılık görüşü, birlikte üyelerin oy birliği olmasına rağmen İlaç Eczacılık Dairesi yasayı hala okumadığını iki sayfalık değişikliği yeniden gözden geçireceklerini söyleyerek durumu sürüncemede bırakmaktadır. Bizler 2019 yılından beridir bekliyoruz ve başka beklemeye de tahammülümüz kalmadı. Tüm taraflarca mutabakatı sağlanmış bir konuda neden bekletildiğimizi de anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle eylem kararı aldık. Haftaya Perşembe günü ilk eylemimizi yapacağız eğer bu talebimiz karşılık bulmazsa ikinci süresiz eylemi yapacağız. Yalnız belirtmek isterim ki, eylemlilik halinde hiçbir vatandaşın ilaca erişimini engellemeyeceğiz.”



