Zor durumda

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs salgınından dolayı insanları evde tutacak önlemler alınırken, Gazimağusa’da yaşayan Şengül Akburç, harabe gibi bir yerde yaşıyor.

Duvarları çatlak, mutfağı ve eşyaları kötü durumda olan bir evde yaşamını sürdürmeye çalışan Akburç, “Kaldığım yer sağlıksız, astım hastasıyım” diye isyan etti.

Diyalog’a konuşan Akburç, aylık gelirinin sadece 850 lira olduğunu belirterek, “Ne tamir yapabiliyorum ne de eşya alabiliyorum ”dedi.

Şengül Akburç, yaşamak zorunda olduğu evin sağlıksız olduğunu ve bazı günler arkadaşlarında kaldığını söyledi.

Akburç, “Nereye kadar orada burada kalacağım” şeklinde konuştu.

Şengül Akburç, “Evin tamamen tamir olması için en az 3 bin TL para gerekli. Gelirim tamir ve onarım için yeterli değil. Üstelik astım hastasıyım. Bu evde kalmam çok sağlıksız” diyerek yardım istedi.

Akburç, ayrıca kendisine sürekli yardım eden ve Lefkoşa’da yaşayan ablasına da ulaşamadığını ifade etti. İlçeler arası seyahat yasağı olmasından dolayı, ablasının kendisine erzak getirmek için izin istediğini ancak alamadığını kaydeden Akburç, bu nedenle yiyeceksiz kaldığını dile getirdi.