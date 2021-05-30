Açık pazar canlandı

Ömer KADİROĞLU

Pandemi kuralları çerçevesinde uygulanan yasaklar nedeniyle Lefkoşa Otobüs Terminalinde kurulan pazar yeri cumartesi günleri hizmet vermeye devam ediyor.

Açık pazarda dün domatesin kilosu 3 ile 5 lira arasında satılırken, yaz sebzesi patlıcanın fiyatı 5 liraya düştü. Üç adet beyaz lahana 10 liraya satılırken, pazarın en pahalı ürünü asma yaprağı oldu. Bir kilo asma yaprağı 50 liraya satıldı.

Pazara yeni düşen sarı fasulyenin kilosu 20, eriğin kilosu da 25 liradan satıldı.

Pazar yerindeki bazı ürünlerin fiyatları şöyle