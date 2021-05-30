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Açık pazar canlandı

Birçok sebzenin fiyatı ucuzlasa da yeni ürün sarı fasulyenin kilosu 20, eriğin kilosu da 25 liradan satıldı

Açık pazar canlandı
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Ömer KADİROĞLU

   Pandemi kuralları çerçevesinde uygulanan yasaklar nedeniyle Lefkoşa Otobüs Terminalinde kurulan pazar yeri cumartesi günleri hizmet vermeye devam ediyor.

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   Açık pazarda dün domatesin kilosu 3 ile 5 lira arasında satılırken, yaz sebzesi patlıcanın fiyatı 5 liraya düştü. Üç adet beyaz lahana 10 liraya satılırken, pazarın en pahalı ürünü asma yaprağı oldu. Bir kilo asma yaprağı 50 liraya satıldı.

   Pazara yeni düşen sarı fasulyenin kilosu 20, eriğin kilosu da 25 liradan satıldı.   

Pazar yerindeki bazı ürünlerin fiyatları şöyle

Ürün

Fiyat

Ürün

Fiyat

Sarma

10 TL (3 adet)

Kavun

5 TL (Kilosu)

Pazı

3 TL

Taze Fasulye

12 TL

Muz

8 TL

Platin Muz

25 TL

Elma

6 TL

Mantar

20 TL

Kayısı

10 TL

Can Erik

25 TL

Börülce

15 TL

Sarı Fasulye

20 TL

Domates

10 TL (3 kilo)

Biber

5 TL

Patlıcan

5 TL

Kapya Biber

7 TL

Nektarin

15 TL

Yerli Domates

5TL

Çilek

13 TL

Kolokas

5 TL

Şeftali

12 TL

Asma Yaprağı

50 TL

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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