Açık pazar canlandı

Ömer KADİROĞLU
Pandemi kuralları çerçevesinde uygulanan yasaklar nedeniyle Lefkoşa Otobüs Terminalinde kurulan pazar yeri cumartesi günleri hizmet vermeye devam ediyor.
Pazara yeni düşen sarı fasulyenin kilosu 20, eriğin kilosu da 25 liradan satıldı.
Pazar yerindeki bazı ürünlerin fiyatları şöyle
|
Ürün
|
Fiyat
|
Ürün
|
Fiyat
|
Sarma
|
10 TL (3 adet)
|
Kavun
|
5 TL (Kilosu)
|
Pazı
|
3 TL
|
Taze Fasulye
|
12 TL
|
Muz
|
8 TL
|
Platin Muz
|
25 TL
|
Elma
|
6 TL
|
Mantar
|
20 TL
|
Kayısı
|
10 TL
|
Can Erik
|
25 TL
|
Börülce
|
15 TL
|
Sarı Fasulye
|
20 TL
|
Domates
|
10 TL (3 kilo)
|
Biber
|
5 TL
|
Patlıcan
|
5 TL
|
Kapya Biber
|
7 TL
|
Nektarin
|
15 TL
|
Yerli Domates
|
5TL
|
Çilek
|
13 TL
|
Kolokas
|
5 TL
|
Şeftali
|
12 TL
|
Asma Yaprağı
|
50 TL