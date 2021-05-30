22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 6 bin 1 testle 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Vakaların 9'u Lefkoşa, 9'u Girne, 4'ü Gazimağusa'dan. 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Vakaların yerleşim yerine göre dağılımı şöyle:

"Lefkoşa Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1; Girne Merkez- 8 / Dikmen-1;



Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2."40 kişi iyileşip dün taburcu edilirken, 266 kişinin tedavisinin devam ettiği; 22 kişinin pandemi merkezinde, 230 kişinin ise pandemi otellerinde takip edildiği kaydedildi.Tetkikleri devam eden vaka sayısının 12, yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise 2 olduğu belirtildi.Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:"Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 416; son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 60; takip edilen toplam bileklik sayısı 2177; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 6354."