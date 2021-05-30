Rum Yönetimi mağdurun yanında

Güney Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yer alan ve Yeşil Hat’ta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandı.

Alithia gazetesi, destek uygulamasına ilişkin açıklamanın Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in katıldıkları bir törenle yapıldığını yazdı.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nuris dün törende yaptığı konuşmada, Yeşil Hat’ta yakın bölgelerde yer alan kafe, restoran, mağaza vb. işletmelerin desteklendiğini belirtirken, Surlariçi bölgesinde yapılan bina ve yol tamiratlarına ilişkin bilgileri de aktardı.