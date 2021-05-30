Alithia gazetesi, destek uygulamasına ilişkin açıklamanın Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in katıldıkları bir törenle yapıldığını yazdı.
Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nuris dün törende yaptığı konuşmada, Yeşil Hat’ta yakın bölgelerde yer alan kafe, restoran, mağaza vb. işletmelerin desteklendiğini belirtirken, Surlariçi bölgesinde yapılan bina ve yol tamiratlarına ilişkin bilgileri de aktardı.
Rum Yönetimi mağdurun yanında
Rum Yönetimi, Yeşil Hat boyunda bulunan ve mağduriyet yaşayan işletmelere 700 bin Euro destek sağladı
Alithia gazetesi, destek uygulamasına ilişkin açıklamanın Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in katıldıkları bir törenle yapıldığını yazdı.
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