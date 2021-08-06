Tatlısu’da voyvodalık

Tatlısu’da 1 Ağustos’ta Sandra Whyte’ı evinde darp edip, iPad, cep telefonu, diz üstü bilgisayar, 500 TL, 500 Sterlin nakit parayla araba ve evin giriş kapısı anahtarlarının çalındığı olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Sevgili olduğu öğrenilen Harun Çiftçi ile İlknur Aylin Kapsal, Tatlısu’da sakin, Sandra Whyte’ye ait eve, pencereden zorla girerek adı edileni darp ederek, ellerini ayaklarını bağladıkları, ardından ise içerisinde 500 TL ile 500 Sterlin paranın olduğu el çantasını, kadına ait ev ve araç anahtarlarını alarak kaçtığı iddia edildi.

Kısa sürede tespit edildiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, biri kadın 2 şahsın, Tatlısu’da sakin Sandra Whyte’ye ait eve, kilitsiz vaziyetteki sürme pencereyi açarak girdiğini, adı edileni darp ettikten sonra ellerini bağladıklarını i-pad, cep telefonu, diz üstü bilgisayar ile içerisinde 500 TL ile 500 sterlin olan el çantası ile kadına ait ev ve araç kontak anahtarlarını sirkat ettiklerine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, yapılan incelemeler neticesinde, mahkeme huzurundaki zanlılar Harun Çiftçi ile İlknur Aylin Kapsal’ın tespit edildiğini belirtti.

Polis soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların, birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.