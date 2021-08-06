Tombul ailesinin kara günü

Ömer KADİROĞLU

Zümrütköy’de önceki sabah saat 04.00 sıralarında Tombul ailesinin ikametgâhında çıkan yangın kısa sürede tüm eve yayılarak eşyaların tamamen yanmasına neden oldu. Sabaha karşı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürse de evden geriye harabe görüntüler kaldı. 5 kişilik bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın hem hane halkını hem de bölge halkını korkuttu. Çıkan yangınla ilgili Diyalog Gazetesi’ne konuşan ev sahibi Ali Tombul “Sabaha yakın annemin yanıyoruz diye bağırmasıyla uyandık. Hemen dışarıya kaçtık ve evimizden geriye hiç bir şey kalmadı” dedi.

Tombul yaşadıkları o korku dolu anları şu şekilde anlattı, “Sabaha karşı annemin yanıyoruz diye bağırması ile uyandık. 3 kardeşim ve annem hemen dışarıya kaçtık ve itfaiyeye haber verdik. İlk başta annem ve bir kardeşimin kaldığı oda yanıyordu itfaiyeye haber verene kadar alevler kamış çatı olduğu için kıra sürede tüm odalara sıçradı. Evden eşya kurtarmaya çalıştık ancak yanan çatı üzerimize döküldüğü için hemen tekrar dışarıya çıktık. İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale etse de ev ve eşyalarımızdan geriye harabe bir yer kaldı. Muhtarımız ve köylülerimiz bize çok destek oldular. Bize eşya verdiler ve bu eşyaları köy kahvesine koyup orada kalmaya başladık. Annem diğer kardeşimizde kalıyor. Muhtarımız evin yapılacağını bize destek olunacağını söyledi. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Böyle bir şey inşallah kimse yaşamasın…”

